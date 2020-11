Una empresa biotecnològica catalana desenvolupa un test sanguini per detectar la covid

Gràcies a aquest acord, la companyia va poder tenir accés a la base de dades dels pacients reclutats en l'estudi 'Evaluation of Routine Blood Tests for Diagnostics of Suspectes Coronavirus Disease 2019'. En base a aquesta segona fase, també es va aconseguir un segon algoritme capaç de discriminar els pacients amb pitjor pronòstic per a prioritzar el seu tractament.Posteriorment, els algoritmes obtinguts s'han convertit en arbres de decisió (models de predicció), que permet el seu ús en la pràctica clínica. Aquests es liberalitzaran mitjançant una llicència pública d'Atribució/Reconeixement –NoComercial-Sense Derivats 4.0, "a requeriment exprés" de la biotecnològica en l'acord de transferència de tecnologia subscrit.Aquests arbres de decisió haurien de permetre avançar en la detecció dels positius i es presenten com una alternativa menys costosa que les PCR i que es poden incloure en els test de sang rutinaris.Blueberry Diagnostics és una empresa catalana especialitzada en el desenvolupament de tests basats en intel·ligència artificial i 'machine learning' per a la detecció avançada i el maneig precís de malalties.