Hostaleria i plataformes digitals demanen que el menjar a domicili es pugui repartir fins a la una de la matinada

«S'haurien d'examinar davant la baixa i decreixent incidència de contagis registrada a l'hostaleria, segons les xifres del Ministeri de Sanitat», han apuntat Hostaleria d'Espanya, Marques de Restauració i Adigital, que posen sobre la taula dades oficials que diuen que des del maig menys del 3,1% dels casos de covid-19 s'han produït a bars i restaurants. «Una xifra que, en l'última setmana, s'ha reduït fins al 0,7%», han puntualitzat les organitzacions de l'hostaleria i plataformes digitals. En paral·lel, les entitats denuncien l'actual «disparitat de mesures i criteris» de les comunitats autònomes que està provocant un «greu perjudici» al sector de l'hostaleria i la restauració.«Una falta d'homogeneïtat de criteris que ens està generant, a més, una enorme inseguretat jurídica que afecta restaurants, plataformes de repartiment a domicili i els propis usuaris», han assegurat les organitzacions, que recorden que durant el confinament del març es va qualificar el repartiment a domicili com a activitat essencial «i amb l'estat d'alarma d'ara no és així». «No s'ha mantingut aquest reconeixement i no entenem el perquè, tot i essent un canal de venda afegit a la restauració en aquests moments complicats i l'única via accés de l'hostaleria als usuaris durant el toc de queda», han conclòs des d'Hostaleria d'Espanya, Marques de Restauració i Adigital.