Elaboren la primera guia clínica per al tractament de la covid-19 persistent en l'atenció primària

La primera visita

El seguiment

La guia s'ha fet amb un «enfocament pragmàtic basat en els pocs estudis publicats sobre sèries de pacients amb infecció per SARS-Cov-2, editorials i opinions d'experts, així com l'experiència clínica dels autors i revisors», exposa CAMFiC.Els autors consideren que des de l'atenció primària cal fer una avaluació integral del conjunt de la simptomatologia, i una avaluació específica de cada un dels símptomes persistents.Per això apunten que en la primera visita a l'atenció primària d'una persona sospitosa de covid-19 persistent es recomana aplicar el protocol d’atenció integral que passa valorar antecedents, fer analítiques de sang, i realitzar exploracions complementàries. Després, en funció dels símptomes que pugui presentar cada pacient, caldrà fer altres tipus d’exploracions complementàries.Seguidament, la guia planteja fer l’avaluació específica orientada al símptoma. I els principals símptomes pels quals s’estableix un protocol d’avaluació són fatiga persistent, dolor articular persistent, dolor muscular persistent, dolor toràcic persistent, tos persistent, dispnea persistent, anòsmia o disgèusia persistent, i cefalea o símptomes digestius persistents. Per a cada símptoma s’especifica quines dades cal recollir a la història clínica, quines són les exploracions que cal fer, i quin és el procés diagnòstic a seguir.També es recullen altres manifestacions persistents que es poden presentar com febrícula, calfreds, intolerància als canvis de temperatura, rinitis, congestió nasal, confusió o boira mental, trastorns de la concentració o de la son, vertigen, conjuntivitis o, fins i tot, caiguda del cabell.Més enllà de la simptomatologia, s'exposen altres escenaris patològics que, tot i ser menys freqüents, també s’estan observant com seqüeles pulmonars, afectació pleural, afectació cardíaca, o problemes de salut mental.La guia també enumera un conjunt de símptomes que no formen part de la presentació clínica de la infecció aguda per SARS-Cov-2 però que apareixen en la fase post-viral un cop resolta la infecció aguda. Es tracta de trombosis, pneumònia organitzativa, afectacions dermatològiques com perniosi, encefalitis, paràlisis flàccida, insuficiència renal aguda, anèmia, tiroïditis o malalties autoimmunes sistèmiques.La guia també estableix un seguiment estructurat del pacient en funció de l’impacte o gravetat de la malaltia en la fase aguda i de la presència de seqüeles. Així, diferencia entre casos que han requerit hospitalització en unitats de cures intensives, casos que han requerit hospitalització convencional, i casos que no han requerit hospitalització i que han estat atesos des de l’atenció primària, i que representen el 80% del total de pacients amb covid-19.Finalment, planteja un seguit de reptes de futur en el tractament i atenció a aquests pacients, com tractar d’estructurar la varietat de símptomes i alteracions que alguns pacients poden presentar o disposar d’informació respecte a possibles factors que puguin ajudar a identificar les poblacions de més risc.