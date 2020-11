La pandèmia fa caure les víctimes mortals en un 41% però Trànsit fa una crida a no abaixar la guàrdia

Durant l'acte que s'ha fet aquest migdia al passeig Marítim de la Nova Icària, el director del SCT ha indicat que «la sinistralitat també és una pandèmia de grans dimensions». En aquest sentit, ha recordat que la majoria d'accidents són per «distraccions evitables, excessos de velocitat, presència d'alcohol i drogues en els sinistres» i que per tant «hi ha d'haver zero permissivitat en les conductes poc responsables».Gendrau ha fet èmfasi en la prevenció, però també en el suport i l'acompanyament per aquells que pateixen les víctimes mortals, tal com «s'està fent des de les associacions» de víctimes. «No hem de deixar a ningú en l'oblit», ha conclòs.Per la seva banda, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha defensat que els cotxes són una eina complementària i que cal posar les persones al «centre» de la ciutat per reduir la sinistralitat viària. «Durant massa temps l'urbanisme d'aquesta ciutat i el model de mobilitat han posat el cotxe al centre», ha reflexionat en veu alta.La batllessa ha destacat que tot i que els vehicles motoritzats només suposen un 20% de la mobilitat però ocupen un 60% de l'espai de la ciutat. Per aquesta raó, el consistori s'ha proposat «reformar la mobilitat», reduir la velocitat a tot arreu, «especialment a dins de la ciutat, i portar la velocitat de 30 quilòmetres per hora tant a les vies principals com a les secundàries». Colau ha detallat que aquest any, entre el gener i el novembre, han mort 12 persones en accidents de trànsit i que 123 han resultat ferides de gravetat. Aquestes xifres són molt inferiors a altres anys perquè la pandèmia ha obligat a reduir substancialment la mobilitat.Amb tot, l'alcaldessa ha considerat que no cal abaixar la guàrdia perquè «aquestes són unes xifres terribles que no podem normalitzar». També ha destacat que des de l'ajuntament estan treballant per protegir els voltants de les escoles «reduint els cotxes, reduint la velocitat i guanyant espai pels nens i nenes».Per Colau, «les administracions públiques no només hem de visibilitzar i conscienciar, sinó que també hem d'actuar amb polítiques concretes per revertir aquesta situació», ha conclòs.A més de Colau i Gendrau, a l'acte, que té lloc cada tercer diumenge de novembre, han assistit el tinent d'alcalde de Prevenció i Seguretat, Albert Batlle, i representants de les Associacions de Víctimes de Trànsit P(A)T i Stop Accidentes.A través d'un comunicat, el departament d'Interior s'ha adherit a la commemoració del Dia Mundial en Record de les Víctimes d'Accident de Trànsit. El conseller Miquel Sàmper ha destacat que aquesta commemoració ens ajuda a «tenir en la memòria a aquelles persones que han patit un accident, però també que la implicació de tota la societat, ciutadania i institucions, és essencial per rebaixar la sinistralitat a la carretera». «Són moltes les possibles distraccions i només un segon ens pot canviar el nostre futur» i «cal conscienciar-nos i fer que la carretera sigui un lloc segur per tots», ha reflexionat.Tot i que a causa de la pandèmia ha baixat de manera important el nombre de víctimes mortals per accidents de trànsit, Interior destaca que «cal continuar treballant per reduir les víctimes d'accidents de trànsit i aconseguir una mobilitat cada vegada més segura».De fet, el departament sosté que «encara hi ha molt camí a recórrer fins a assolir els objectius marcats per la Unió Europea alineats amb la Visió Zero que pretén que no hi hagi ni «víctimes mortals ni ferits greus amb seqüeles per a tota la vida».