El PPC recorda a Puigneró que té una compareixença pendent al Parlament

Actualitzada 15/11/2020 a les 13:39

El diputat del PPC al Parlament Manu Reyes ha recordat aquest diumenge al conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, que té una compareixença pendent a la cambra catalana. En un comunicat, el diputat popular ha assenyalat que la comissió parlamentària del ram va aprovar el 27 d'octubre passat citar-lo, però que encara no ho ha fet. Per això, li ha exigit que hi comparegui «urgentment» i que no esperi a la dissolució del Parlament.