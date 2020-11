L'ANC proposa fiscalitzar les propostes i actuacions dels partits independentistes per a les properes eleccions

Actualitzada 14/11/2020 a les 19:33

El Secretariat Nacional de l'ANC ha aprovat aquest dissabte un decàleg per examinar les propostes amb què els partits independentistes es presentaran a les eleccions del 14 de febrer i que fa un seguit de propostes d'actuació. Així, els insta a ser «fidels al mandat de l'1 d'octubre i a la declaració d'independència del 27 d'octubre de 2017», que l'entitat considera vigent, i considera que un 50% o més de vots independentistes als comicis serà «un reforç per culminar, per la via unilateral, la voluntat expressada amb contundència a les urnes». Els socis de l'ANC hauran de ratificar aquesta proposta en una consulta interna.