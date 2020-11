L'Hospital Germans Trias i Pujol busca voluntaris per participar en estudis d'eficàcia de vacunes contra la covid-19

El centre hospitalari activa una pàgina web perquè els ciutadans que ho vulguin s'hi puguin registrar

Actualitzada 13/11/2020 a les 19:02

L'Hospital Germans Trias i Pujol busca voluntaris que vulguin participar als assajos clínics en fase 3 per provar l'eficàcia de les vacunes contra la covid-19. El centre, juntament amb la Fundació Lluita contra la Sida i les Malalties Infeccioses, és un dels centres d'Espanya que participarà en assajos clínics en fase 3. Fins ara no s'ha fet cap estudi d'aquesta fase de vacuna a l'Estat. L'hospital ha volgut activar el sistema de reclutament de voluntaris perquè es puguin mobilitzar ràpid en el moment de començar els assajos. Per aconseguir-ho, ha habilitat la pàgina web 'socrecerca.com' perquè els interessats puguin informar-se sobre l'estudi i es puguin registrar per participar.