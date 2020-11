L'Ermità s'adapta als temps de pandèmia

L’edició 2021 del popular Calendari de l’Ermità inclou continguts relacionats amb l’actual crisi sanitària

Actualitzada 12/11/2020 a les 19:51

El calendari per seguir les tradicions i el ritme de la natura. Així es presenta el tradicional Calendari de l’Ermità, una publicació que s’edita de manera ininterrompuda des del 1875. Des del seu origen, l’almanac inclou efemèrides, fires i festes majors, consells pel conreu de l’hort i el jardí, el sant del dia, les fruites i hortalisses de cada estació, herbes remeieres, dites i refranys, costums i tradicions.

Enguany, però, sensible al context de la pandèmia de la covid-19 en què vivim, el Calendari de l’Ermità 2021 aporta la reflexió de diferents autors que ens parlen de pandèmies passades i del valor de la natura. Així, hi trobem el testimoni de Fra Valentí Serra, arxiver dels caputxins, qui rememora alguna de les pràctiques i remeis conventuals més habituals en temps de pesta i pandèmies. La botànica i farmacèutica Astrid van Ginkel, especialista en usos i aplicacions de les plantes, ens convida a repensar la nostra relació amb la natura i treure profit de tot el que ens ofereix, mentre que el reconegut folklorista Amadeu Carbó parla de la festa de Corpus amb motiu de la celebració dels 700 anys de la primera processó a Barcelona. El colofó a aquesta tríada d’especialistes és Marcel·lí Virgili, col·laborador de Versió RAC1, qui amb el seu humor i saviesa característics repassa els principals sants protectors i desgrana alguns remeis populars per mantenir la bona salut.

Amb la compra del Calendari de l’Ermità també s’obté el Calendari dels nens i les nenes, un desplegable infantil que es renova cada any amb nous continguts. Pensat i dissenyat amb un format adient perquè els nens el pengin a l’habitació o els mestres el tinguin a classe, el calendari dels petits inclou les festes i tradicions més populars al costat d’altres no tan conegudes. També inclou curiositats i observacions sobre el camp, la natura i alguns fenòmens astronòmics. Tot, acompanyat per divertides dites i refranys i per les il·lustracions de Xavi Malet-Sabilana.

Sentit ecològic

El Calendari de l’Ermità és una publicació d’Edicions Morera i té com a finalitat principal guiar el lector a través del cicle de la natura amb informacions pràctiques referides a l’astronomia, el conreu de la terra, festivitats i tradicions. Sempre amb un sentit ecològic i a favor dels productes de la pagesia. A més, inclou una Crònica Anual, amb una relació dels fets i notícies nacionals i internacionals més destacables succeïdes des del setembre de 2019 fins a l’agost de 2020, i l’apartat Centenaris 2021, una selecció dels aniversaris més destacats que es celebraran durant 2021, relatius a personalitats, esdeveniments històrics, culturals o científics.

L’edició 2021 d’aquest tradicional almanac popular ja està a la venda a quioscos i llibreries de Catalunya i Andorra, i té un preu de 4,20 euros. Enguany s’escau el 146è any de la seva publicació.