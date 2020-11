El conseller agraeix a Sallent la seva tasca fins ara

Actualitzada 12/11/2020 a les 19:11

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha restituït el major Josep Lluís Trapero com a cap dels Mossos d'Esquadra després de l'absolució de l'Audiència Nacional. Un cop coneguda la sentència, el conseller va reiterar al major la seva voluntat de restituir-lo, però ell li va demanar uns dies per pensar-s'ho. Aquest mateix dijous, Trapero ha informat Sàmper de la disposició d'assumir de nou el comandament del cos, i el conseller li ha dit que el canvi es faria efectiu de forma immediata. Sàmper s'ha reunit aquesta tarda amb el director general de la Policia, Pere Ferrer i amb el fins ara comissari en cap, Eduard Sallent, a qui ha manifestat el seu agraïment per la tasca realitzada.