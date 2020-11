El TSJC dona dos dies a la Generalitat perquè justifiqui el tancament de la restauració

El tribunal, però, ha desestimat suspendre cautelarment l'ordre de tancament

Actualitzada 12/11/2020 a les 11:12

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha donat un termini de dos dies a la Generalitat perquè justifiqui la pròrroga del tancament de la restauració, l'hostaleria i les sales de joc i ha rebutjat suspendre cautelarment les restriccions del Govern per a atallar la pandèmia.En un acte, al qual ha tingut accés Efe, la sala contenciosa del TSJC ha acordat desestimar les mesures 'provisionalíssimes' que va sol·licitar la patronal de l'oci nocturn Fecasarm perquè suspengués la pròrroga del tancament del sector.No obstant això, en el mateix escrit ha instat a la Generalitat que en un termini de dos dies -que venç demà- present les al·legacions que consideri per a defensar la necessitat que bars i restaurants, així com casinos i sales de joc han de romandre tancats, fins que resolgui el fons de l'assumpte.Així mateix, la sala acorda en un altre acte declarar-se competent per a dirimir la qüestió, atès que el tancament d'aquests sectors econòmics no ha estat decidit sobre la base del reial decret de l'estat d'alarma, sinó en aplicació de la Llei de Salut Pública de Catalunya.En els seus recursos d'impugnació, Fecasarm al·lega que el tancament és una mesura «arbitrària, ineficaç, desproporcionada, enganyosa i innecessària» i acusa a la Generalitat de posar en risc milers de llocs d'ocupació.