Baixen a 2.013 els grups escolars confinats a Catalunya (-81), amb 4 centres tancats

El nombre de grups escolars confinats per un positiu de covid-19 ha baixat fins als 2.013, 81 menys que aquest dimecres. Segons les dades del Departament d'Educació, els grups confinats són el 2,80% del total. Hi ha 48.403 persones confinades, 2.116 menys que en el balanç anterior. D'aquestes, 46.153 són alumnes, 2.132 docents i personal d'administració i serveis i 118 personal extern. En els darrers deu dies s'han confirmat 5.273 positius, 4.783 entre alumnat, 442 entre docents i personal d'administració i 48 entre personal extern. Els positius acumulats declarats són 24.849, 595 més que en el balanç anterior. Actualment hi ha quatre centres completament tancats a Catalunya, un menys.