Ábalos espera que el corredor mediterrani estigui enllestit el 2025

En l'acte, també s'ha fet una revisió de l'estat actual de les obres entre Algesires i la frontera i s'ha subratllat, entre d'altres, la finalització de la variant de Vandellós que posat fi als «colls d'ampolla» o els treballs al túnel de Castellbisbal, a més dels trams que inclouen «retards importants», segons la plataforma, com el tercer carril entre La Encina i Alacant o la plataforma entre Castelló i València o d'altres pendents encara de construir, com el túnel passant de València i altres trams, en especial a Andalusia.Al setembre del 2018, Ábalos va afirmar en un acte organitzat pels mateixos empresaris que el corredor mediterrani estaria en funcionament el 2021 entre Algesires i França i que no es quedarien «algunes obres» en relació als amples de via.Ara, el ministre Ábalos ha comentat que espera que Algesires i la frontera quedin enllaçats en alta velocitat i ample internacional el 2025, tot i que no s'hi ha volgut comprometre amb molta rotunditat. En aquest sentit, ha dit que per culminar els treballs «són molt importants la voluntat política, els recursos financers i tenir molt clar què cal fer». Mentrestant, el ministre diu que hi haurà «fites» amb connexions de trams però ha avisat que el que no es pot fer són «itineraris aïllats». «Frustra molt tenir pedaços no connectats, genera ineficiències tremendes i unes conseqüències més negatives», ha comentat, posant l'exemple de Granada.El titular de Transports ha reivindicat la importància també dels fons europeus i ha avançat que prepara un decret llei per tal d'abreujar els terminis previstos en les obres -quant als estudis informatius o mediambientals, per exemple- ja que els diners s'han de començar a invertir el 2023 fins al 2026.Precisament, el president de l'Associació Valenciana d'Empresaris (AVE), Vicente Boluda, ha demanat aprofitar «l'oportunitat fantàstica» que ofereixen els fons per accelerar aquesta infraestructura. En aquest sentit, ha recordat que el corredor en realitat comença a Algesires i transcorre fins a Hongria. «És un moment molt i cal aprofitar aquesta oportunitat», ha reiterat el president de l'AVE, que ha dit estar «raonablement content» amb l'evolució dels treballs tenint en compte amb el ritme de fa uns anys.En l'acte, també s'han pogut escoltar la veu d'alguns empresaris. És el cas de la consellera delegada de Libertas 7, Agnès Noguera, que ha posat de manifest la necessitat de pressionar França perquè acceleri l'alta velocitat entre Perpinyà i Besiers, previst per al 2040. «Nosaltres podem fer els deures però hi ha aquest pedaç que no ens deixarà avançar», ha avisat. Seria a partir d'aleshores, creu, quan Espanya tindria la «legitimitat» per anar a Brussel·les i exigir que es finalitzi aquest tram.Per la seva banda, el copresident de Barceló Hotel Group, Simon Pedro Barceló, ha reivindicat la importància del corredor mediterrani també per a les Illes Balears, ja que un «major creixement econòmic i un major desenvolupament a la Península suposa més activitat turística» per a l'arxipèlag. A més, també pot servir, ha dit, per generar oportunitats al sector primari de les illes i a la petita indústria.En l'acte hi ha assistit empresarial per reivindicar el corredor mediterrani, també hi ha assistit, entre d'altres, el president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig; la presidenta d'Adif, Isabel Pardo de Vera; el president de Mercadona Juan Roig; el comissionat d'Espanya per al corredor mediterrani, Josep Vicent Boira; el president de la CEOE, Antonio Garamendi, i el president de Foment del Treball, Josep Sánchez-Llibre.