Puigdemont encara no ha revelat quin paper vol jugar en les pròximes eleccions

Actualitzada 11/11/2020 a les 09:28

La portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, es presentarà a les primàries per ser la presidenciable del partit a les eleccions previstes per al 14 de febrer, segons ha avançat 'Catalunya Ràdio'. Es tracta de la segona persona que es postula formalment després del conseller de territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, a l'espera que el líder de JxCat, Carles Puigdemont, faci públic quin paper vol jugar en les llistes de les eleccions. La incògnita es resoldrà en les pròximes hores ja que aquest dimecres és l'últim dia per poder presentar candidatura a les primàries per ser cap de llista. Els afiliats de JxCat votaran telemàticament el presidenciable el 28 i 29 de novembre.