Protecció Civil ha assegurat que no hi ha hagut cap incident rellevant en cap de les concentracions convocades per l'ANC per celebrar la Diada i avalen el «compliment generalitzat» de les mesures de prevenció.Segons el cos, «el compliment dels requeriments de Salut i les recomanacions de Protecció Civil» ha estat «la tònica general» en totes les concentracions a 112 poblacions arreu del territori català.