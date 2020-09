Alerta Solidària denuncia identificacions «preventives» per part de Mossos a manifestants en el marc de la Diada

Alerta Solidària ha denunciat que els Mossos d'Esquadra estan fent identificacions «preventives» a manifestants en el marc de la Diada. En un comunicat, l'organització ha advertit que aquestes actuacions policials són «inadmissibles».A més, l'entitat assegura que des del cos policial s'hauria advertit a manifestants que s'identificarà a tothom que s'atansi a les convocatòries de l'Esquerra Independentista. Segons els Mossos, no els costa cap incident a la zona propera a la mobilització de Barcelona però han remarcat que «en contextos on és necessari preservar la seguretat» és «normal» que hi pugui haver identificacions.