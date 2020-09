Alejandro Fernández reclama eleccions tan aviat com la situació de la covid-19 ho permeti

El president del PPC, Alejandro Fernández, ha reclamat que es convoquin eleccions al Parlament tan aviat com la situació de la covid-19 ho permeti. Amb motiu de la Diada, Fernández ha defensat que cal formar un govern «lliure de populismes» que tingui com a prioritats la recuperació econòmica i la reconciliació entre catalans.«Obrim una nova etapa de llibertat, concòrdia i bon govern per reforçar el sistema sanitari i garantir la millor educació», ha afegit. Segons el president dels populars, ara hi ha el «pitjor govern en el pitjor moment» i es tracta d'un executiu «hostil» per a la majoria de catalans. «La Generalitat està dominada per la mala gestió i per l'espectacle de la confrontació interna», ha conclòs.