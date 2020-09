Puigdemont descarta presentar un «candidat alternatiu» si es confirma la inhabilitació de Torra

Retrets a ERC

Puigdemont ha assegurat que la seva relació amb l'expresident Artur Mas continua sent «sòlida». «Mas és un actiu de país, no miro el carnet que té a la butxaca», ha afirmat.El líder de JxCat no ha descartat presentar-se com a cap de llista a les pròximes eleccions i veu «normal» que li demanin. «És un projecte coral no d'una persona», ha volgut remarcar, però.Puigdemont ha retret al portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, que titlli de «convergents» els membres de JxCat perquè creu que no és un senyal de «respecte» cap a la seva identitat. «No contribueix a fer que hi hagi un clima d'entesa», ha criticat.Puigdemont també ha recriminat al líder d'ERC, Oriol Junqueras, haver «qüestionat l'exili». «Hi ha hagut un intent d'erosionar el paper de l'exili», ha dit en referència a una entrevista de Le Figaro a Junqueras el 2019.