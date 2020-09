Cinc projectes innovadors de resposta a la covid-19 amb participació catalana reben finançament europeu

Aquest projecte inclou la creació d'un centre virtual de control per a pacients positius de covid-19 que permetrà obtenir un algoritme d'intel·ligència artificial que predirà quins pacients tenen més probabilitat de desenvolupar els símptomes més greus. El projecte ja ha fet prova d'un efecte positiu amb un estudi publicat a Clinical Infectious Diseases en què es demostra la reducció de la taxa de mortalitat en un 50 %.Un altre dels projectes és CAR3D inclou la participació de l'Hospital Sant Joan de Déu, el CIM UPC, BCN 3D i la Fundació Sant Joan de Déu. La iniciativa dissenyarà, desenvoluparà i validarà màscares reutilitzables i altres EPIs que compleixin les especificacions de la UE i en facilitarà els dissenys a través d'una plataforma de referència.La iniciativa RobinFood inclou la participació d'Eroski, CLC South i Robin Good, i convertirà excedents d'hortalisses que s'han generat a causa de la pandèmia i els transformarà en sopes nutritives que es distribuiran a Bèlgica, els Països Baixos i Espanya.Un altre dels seleccionats és FutureMob, que inclou la participació de Moven, l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i Ciclogreen Move and Win. FutureMob inclou una aplicació mòbil i una pàgina web en què els ciutadans i les empreses obtindran punts per treballar des de casa, gestionar la seva mobilitat i fomentar alternatives sostenibles que neutralitzin la covid-19. El servei funciona a la ciutat de Barcelona i s’ampliarà a la seva àrea metropolitana. Es permetrà que els petits comerços locals promoguin els seus productes a l'aplicació i al web de franc. Això també contribuirà a reduir les emissions de diòxid de carboni i els costos de transport derivats de la logística.Finalment, s'inclou un projecte on participa, entre d'altres, l'Ajuntament de Sabadell i l'University College of London. L'eina vol millorar la mobilitat en bicicleta i a peu i farà servir sistemes de construcció ràpida de prototipus en 3D per ajudar a la presa de decisions de les autoritats locals i la participació ciutadana sobre canvis i intervencions en l'entorn urbà en resposta a les restriccions de mobilitat generades per la covid-19.