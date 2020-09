Vergés reclama a l'Estat que creï el permís per als pares que hauran de cuidar els fills aïllats

La consellera demana «assegurar que les famílies tenen suport» per complir les quarantenes

Actualitzada 09/09/2020 a les 11:21

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha reclamat al govern espanyol que creï el permís que permeti als pares tenir cura dels seus fills si són confinats pel coronavirus durant el curs escolar i han de deixar de treballar per atendre'ls. Ho ha demanat al ple del Parlament d'aquest dimecres, en què ha recordat que la Generalitat ha acordat destinar 10 milions d'euros «per a les persones que no podran accedir a una baixa». «Hem d'assegurar que les famílies tenen el suport» per complir les quarantenes, ha subratllat Vergés, per la qual cosa ha requerit la implicació de l'Estat.