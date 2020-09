El PPC anuncia que portarà la llei per regular els lloguers a Catalunya al TC

De la Calle ha assegurat que als promotors de la llei no els interessa solucionar les problemàtiques sobre l'accés a l'habitatge sinó que volen generar confrontació. Ha argumentat que JxCat i ERC no fan la feina que podrien fer amb les actuals competències i ha demanat més polítiques d'habitatge. «No troben altres fórmules amb solucions dins les competències? Doncs n'hi ha moltes», ha assegurat la diputada de la formació liberal. Ciutadans ha presentat esmenes a la proposició de llei perquè s'eliminin tots aquells punts que el CGE ha dictaminat que són inconstitucionals i perquè la Generalitat impulsi majors polítiques emmarcades en la llei d'habitatge de Catalunya.Des del PSC-Units, Rosa Maria Ibarra ha lamentat que la proposició hagi arribat al ple en lectura única, ha dit que no s'ha buscat prou consens i que s'ha ofert un espectacle «patètic» entre JxCat i ERC. «Saben que la llei no tindrà recorregut. La majoria d'articles són anticonstitucionals i antiestatutaris», ha assenyalat. Finalment ha constatat que es busca «atiar» a la confrontació per buscar un «rendiment electoral».Fernández (PPC) ha dit que els impulsors de la proposició «desitgen» que el PPC la porti al TC. «Alguns ens ho han dit en privat», ha afirmat. Ha apuntat que no es pot ajudar a famílies desafavorides «fent la vida impossible» als propietaris. «Sense propietat privada no hi ha democràcia», ha alertat.