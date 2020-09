Bargalló admet que cada setmana es canviaran les instruccions a les escoles

El conseller d'Educació concreta que el Govern ha invertit 5,5 MEUR en material de protecció per a docents

Actualitzada 09/09/2020 a les 19:11

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha admès que les instruccions a les escoles «canviaran cada setmana, perquè cada setmana passaran coses noves». En rèplica al PSC-Units, Bargalló ha dit que des del Departament s'han fet diverses instruccions, entre el 30 de juny i aquest mateix dimecres, segons ha anat evolucionant la situació, i ho ha reivindicat perquè «el pitjor que es pot fer davant la pandèmia és no moure's». D'altra banda, Bargalló ha concretat que el Departament ha fet una despesa de fins a 5,5 MEUR en material de protecció per a les escoles públiques, per afrontar el primer trimestre. El Govern ha començat una segona onada de compres per al segon trimestre.