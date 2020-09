USTEC augura que l'obertura de centres «no s'aguantarà» i és partidària d'explorar la possibilitat de fer vaga

Mesures de protecció a inspecció de treball

No descarta la vaga

Segons el portaveu, ara per ara el reforç de docents a l'escola pública «és de 2.500 dotacions», de les 3.200 compromeses. Font ha insistit que caldria arribar als 40.000 docents -20.000 a primària i 20.000 a secundària- per tal de garantir unes ràtios que permetessin complir les distàncies de seguretat i reduïssin el risc de contagi. Ha assegurat que això és perfectament possible si s'hi destinen els recursos necessaris, que ha apuntat que significarien un 1% dels fons de la Unió Europea (UE), generant dèficit si cal. «Per a l'escola pública un 1% no és demanar tant», ha afirmat.Font ha alertat que les conseqüències de que pugui augmentar la transmissió del virus a les escoles no quedarà restringida als centres sinó que el virus «és d'anada i tornada» i s'hi veuran afectats tots els sectors de la societat. «No té sentit rebaixar les nostres demandes perquè vol dir obrir les escoles i al cap de poc haver-les de tancar empastifant a la resta de la societat perquè són camins d'anada i tornada», ha apuntat.D'altra banda, Educació va anunciar aquest dilluns que fins a 1.700 professionals s'havien avaluat com a vulnerables i que a 800 docents de la pública se'ls havia donat la baixa per aquest motiu. Font no ha descartat un «allau» de baixes en els propers dies ja que ha assegurat que hi ha persones que són vulnerables i que encara no han estat avaluades.Sobre les mesures de protecció adoptades, USTEC-STEs veu insuficient l'ús de la mascareta quirúrgica i creu que els professionals haurien de tenir EPI. Per aquest motiu, Font ha explicat que portaran aquesta qüestió a inspecció de treball, com ja van fer al juny. «No veiem que hi hagi protecció amb les mesures que s'han dit», ha afegit.A més, recomana a les famílies que també dotin els seus fills dels elements de protecció necessaris pensant «com si anessin a una feina» ja que romandran durant hores en espais tancats. «Els programes de salut pública semblen fets per economistes amb l'ordre d'estalviar», ha manifestat.Font ha assegurat que la possibilitat de fer vaga s'està «valorant amb la resta de sindicats i el conjunt del professorat». Ha afegit que no es tanquen a fer només un dia de vaga sinó a que pugui ser una «vaga sostinguda» i ha assegurat que en tot cas es plantejaria «amb la perspectiva de voler ser la solució i no pas el problema».El portaveu ha dit que per tirar una vaga «cal unitat sindical, un bloc de vaguistes important i uns objectius compartits». «Estem explorant si aquestes tres coses són possibles», ha declarat.