Salut estudiarà els contagis i les mesures de la covid-19 en 50 escoles

Les 500.000 proves PCR previstes en cribratges als centres educatius durant dos mesos començaran el 21 de setembre

Actualitzada 08/09/2020 a les 19:45

El Departament de Salut farà un seguiment constant dels contagis de covid-19 i les mesures de prevenció en 50 centres educatius per extrapolar-ne els resultats a la resta de la població escolar. És el projecte d'escoles sentinella, que Salut i Educació preveuen arrancar en les properes setmanes. En els propers dies s'escolliran quins seran aquests centres a partir del seu compromís i voluntariat. «Seran una mostra representativa per tenir una foto del territori», ha explicat el director general de Recerca, Robert Fabregat, sobre les escoles sentinella. D'altra banda, està previst que el 21 de setembre comencin les 500.000 proves PCR en el marc de cribratges a les escoles i que s'han de fer, com es va anunciar fa uns dies, en dos mesos.