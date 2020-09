El sector de l'oci nocturn demana un calendari per poder reobrir els locals

Fecasarm assegura que Argimon s'ha obert a la reobertura quan els indicadors millorin

Les patronals de l'oci nocturn Fecasrm i Fecalon s'han reunit aquest dimarts amb el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, a qui han reclamat un calendari per poder reobrir els locals de forma urgent. Segons Fecasarm, Argimon s'ha obert a la reobertura quan els indicadors millorin, admetent que no es pot mantenir l'oci nocturn tancat per sempre. El seu secretari general, Joaquim Boadas, ha advertit del risc que suposa l'oci nocturn «il·legal i descontrolat». Fecalon, per la seva part, ha reclamat l'aprovació del pla sectorial de forma immediata i que es repensi el tancament total, ja que l'afectació de la pandèmia no és uniforme a tot el territori.