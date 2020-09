Catalunya baixa la corba de contagi i se situa a nivells de mitjans d'agost

Encara hi ha 14 comarques amb un risc de rebrot superior als 200 punts, entre elles la ciutat de Tarragona

La corba de contagis de la Covid-19 a Catalunya confirma la seva tendència a la baixa després del pic assolit a finals d'agost i se situa ara a nivells de mitjan d'aquest mes, amb una Rt inferior a 1, de manera que cada infectat contagia de mitjana a menys d'una persona.El risc de rebrot (EPG) -l'índex que mesura el potencial de creixement- notificat aquest dilluns a la conselleria de Salut és de 174,96 punts, que significa que segueix sent alt, igual que ho és des de mitjans de juliol, donat que comença a ser-ho a partir dels 100 punts.No obstant això, les dades són sensiblement millors en relació a dilluns passat, quan el EPG gairebé arribava als 200 punts, i semblants a fa tres setmanes, deu dies després del primer repunt de la primera setmana de juliol.Tot i això, la disminució de l'EPG no comporta una disminució de les hospitalitzacions i els ingressos a UCI, cosa que té relació amb el fet que el virus mostra la seva virulència a partir d'uns deu dies després de l'hora del contagi.Les hospitalitzacions són avui 725, 35 més que ahir, i els ingressos a UCI 132, nou més que la vigília.El virus de la Covid-19 s'ha cobrat dues víctimes més en les últimes 24 hores a Catalunya, arribant a 13.095 morts des que es va certificar oficialment la primera, el passat 6 de març: 7.926 han mort en hospitals o centres sociosanitaris, 4.172 en residències, 831 en domicilis i 166 no han estat encara classificades.Segons les dades actualitzades aquest dilluns pel Departament de Salut, el total de casos confirmats contagiats de Covid-19 puja a 139.367, dels quals 116.420 han estat identificats mitjançant proves PCR, les més fiables.Així mateix, aquest dilluns s'han efectuat més cribratges massius, instrument amb el qual la conselleria busca detectar a positius asimptomàtics de virus.Un total de 462 veïns de Tàrrega (Urgell) s'han sotmès a proves PCR, i aquest matí ha començat el primer dels dos dies de cribratge massiu a Sant Joan de les Abadesses (Ripollès), on 355 persones s'havien fet ja una prova PCR a les 14.00 hores.També s'ha dut a terme un cribratge selectiu en alguns barris de Rubí (Vallès Occidental).Disgregades les dades per territoris, s'observa que encara hi ha 14 comarques amb un EPG superior als 200 punts, entre elles les de les ciutats de Girona, Barcelona i Tarragona.El Priorat (482,68), la Noguera (360,62), el Ripollès (339,12), la Cerdanya (308,08) i Osona (272,68) són les que a aquesta hora presenten un risc més alt.Tot això, el dia en què la consellera catalana de Salut, Alba Vergés (ERC), ha nomenat nou secretari general del departament a Marc Ramentol en substitució de Laura Pelay, un canvi que, segons el Govern, respon a l'objectiu de «refrescar i renovar l'equip davant la previsible segona onada de Covid-19».La substitució en aquest important lloc de l'organigrama de Salut arriba quatre dies després que el president de la Generalitat, Quim Torra, canviés els seus tres consellers d'Interior, Empresa i Coneixement i Cultura, tots ells de JxCat.El president va proposar així mateix al seu vicepresident, Pere Aragonès, rellevar també als consellers d'ERC que considerés oportú, però aquest ho va rebutjar.Així, pocs dies després, entre els departaments comandats per ERC no substitueix cap conseller, però sí el número dos de Salut.