Catalunya és la segona comunitat amb més despesa per persona en assegurances el 2019

La crisi sanitària i les mesures de confinament han provocat una reducció de la sinistralitat a curt termini en el segment de l'automòbil i, a mitjà termini, un descens de la freqüència en sinistres de responsabilitat civil. Per altra banda, el distanciament social provocarà una desacceleració de l'increment de les primes pel descens de vendes. En aquest context, l'empresa preveu un canvi en la composició de la venda cap a productes amb més bàsics i amb menys cobertures.Per altra banda, la branca de Salut ha crescut un 5,4% entre gener i maig, una xifra «molt positiva», ja que inclou les primes dels mesos més estrictes del confinament. Tot i això, la crisi planteja nombroses «incerteses» per la resta de l'any.Pel que fa a les assegurances de Vida, aquestes mostren una desacceleració en els cinc primers mesos de l'any, tot i que continuen creixent a un ritme del 0,8%. Les primes de les assegurances de Vida Estalvi, en canvi, aprofundeixen en una caiguda de fins al 35,5% davant el mateix període de l'any anterior.El 2019, els espanyols van gastar 1.352 euros per persona en assegurances, 17,4 euros menys que l'any anterior. L'increment de la despesa en assegurances de No Vida, de 772,3 euros a 753,4 euros per persona, no va ser suficient per compensar la caiguda en les assegurances de Vida, de 508,3 euros el 2019 a 616,6 el 2018. Segons apunten els estudis de Mapfre, el desenvolupament del mercat assegurador a l'Estat continua alentint-se i separant-se de la tendència expansiva iniciada el 2014, amb el punt àlgid el 2016.