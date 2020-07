Inspección de Trabajo podrà sancionar les companyies que no adoptin mesures de ventilació, desinfecció o garanteixin la distància

Actualitzada 08/07/2020 a les 19:40

Les empreses que incompleixin les normes de prevenció de la covid-19 s'enfronten a multes de fins a 40.000 euros. El govern espanyol ha habilitat la Inspecció de Treball per vigilar la ventilació, la neteja i la desinfecció dels centres de treball, la distància de seguretat entre el personal, l'ús d'equips de protecció individual i la coincidència massiva de treballadors, segons publica el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). A més, les companyies també s'hauran d'assegurar que hi ha «aigua, sabó i gels hidroalcohòlics o desinfectants viricides». Les sancions per aquests motius aniran dels 2.406 als 40.985 euros. La quantitat concreta l'establirà l'inspector segons el grau de l'incompliment.