L'ús obligatori de la mascareta: quan i on l'he de portar posada?

El document, penjat a les xarxes socials, també concreta que no cal portar-la d'excursió, ni tampoc quan es fa esport en un gimnàs, però sí als vestuaris o quan un es mou per les instal·lacions.En establiments turístics no cal dur-la a l'habitació o quan s'està consumint a la taula, però sí en zones comunes. Al càmping no se n'ha de portar a la pròpia parcel·la, a la piscina o quan s'està menjant o bevent.Pel que fa a les activitats educatives, queden fora de l'ús de la mascareta els grups estables de convivència.Les sancions per no portar mascareta es fan en base a la Llei de seguretat pública. Els Mossos d'Esquadra i Policies Locals aixequen les actes, i és el Departament de Salut qui incoa els expedients sancionadors i comunica les multes.