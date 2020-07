Fernando Simón: «Fa l'efecte que epidèmia al Segrià no està creixent»

Ha explicat que el 70% dels positius detectats al Segrià «són asimptomàtics»

El director del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha afirmat avui que, sobre la base de les dades d'ahir i avui, «fa l'efecte que l'epidèmia de la comarca del Segrià no està creixent».En roda de premsa a Madrid, Simón ha explicat que el 70% dels positius detectats al Segrià «són asimptomàtics, i molts són infeccions passades, i un altre percentatge molt important està associat a temporers».Segons l'epidemiòleg, a la comarca del Segrià, que inclou a la capital, Lleida, «hi ha transmissió comunitària, petita, i és molt controlada i no sembla que estigui generant un nombre excessiu de casos».Simón ha destacat que Catalunya va prendre dissabte passat «una mesura important», en al·lusió el confinament perimetral de la comarca, «i ara començarem a notar aquestes mesures, que es tindran a veure amb les dades d'avui que veurem demà o amb els de demà que veurem el dissabte».«Per les primeres dades que tenim d'ahir i d'avui fa l'efecte que l'epidèmia no està creixent, l'afluència de pacients està estabilitzant-se, però encara no tenim seguretat, caldrà esperar fins al dissabte per a valorar la situació amb més precisió», ha puntualitzat.Sobre la possibilitat d'un confinament domiciliari al Segrià, Simón s'ha mostrat escèptic: «no estic segur que confinar a casa representés ara un impacte important, crec que cal esperar per a veure si cal confinar o no a les cases».«Sí que va ser important reduir la mobilitat en la zona el dissabte i espero que tingui un impacte important», ha indicat.«No hi ha ara cap punt d'Espanya que tingui necessitat de confinar-se i ara com ara no sembla necessari», ha agregat l'epidemiòleg.Preguntat sobre l'obligatorietat que ha imposat Catalunya als seus ciutadans d'utilitzar mascaretes encara que es puguin guardar les distàncies físiques, Simón ha opinat: «sempre m'han sentit dir que la millor mascareta és la distància, però és veritat que a vegades no és possible, tot el que sigui sobreactuar no m'importa, anar un pas més enllà, si és clau o fonamental o pot ajudar, no hi ha problema, a mi em preocuparia més que no es fes res».