En tres mesos s'han imposat 140.000 multes a Catalunya relacionades amb l'estat d'alarma

Buch ha concretat que un 60% de les 140.000 sancions relacionades amb l'estat d'alarma són interposades pels Mossos i que el restant 40% són de les policies locals i guàrdies urbanes. I en aquest context, ha defensat que els ajuntaments rebin una part dels recursos que es recaptin amb aquestes sancions. «Estem treballant sobre quina fórmula és la més idònia perquè els ajuntaments tinguin una part dels recursos», ha afegit per després mostrar-se convençut que s'arribarà a un acord amb els ens locals.El conseller també ha explicat que l'Ajuntament de Barcelona queda exclòs del decret ja que té capacitat per gestionar els expedients sancionadors.Tant el PSC com els comuns han reclamat que el decret es tramiti com a projecte de llei i han criticat que no s'hagin tingut prou en compte els ajuntaments. El diputat del PSC-Units Carles Castillo ha expressat els «dubtes raonables» sobre si hi ha suficient aparell administratiu per tramitar tot el volum de sancions.Per la seva banda, el diputat de CatECP Marc Parés ha qüestionat la relació del Govern amb el món local i la «poca concreció» dels fets sancionables. I per aquests motius, ha argumentat l'abstenció del seu grup parlamentari.La diputada de la CUP Maria Sirvent ha tornat a demanar la dimissió del conseller Buch perquè «cada vegada és més greu la vulneració de drets socials, civils i polítics que s'estan produint al país». I ha argumentat el seu vot en contra del decret perquè per a la CUP «quantes menys competències tingui el Departament d'Interior, millor».El diputat de Cs Jean Castel ha afirmat que les sancions per l'estat d'alarma suposen un «gruix molt elevat» i ha afegit que es necessita contractar personal per poder fer totes les tramitacions. En aquest sentit, ha avisat que el seu grup parlamentari estarà atent per veure qui es contracta.Per la seva banda, la diputada d'ERC Montserrat Fornells ha avisat que la seguretat en temps de pandèmia «no pot tenir carta blanca» i ha demanat que abans de tramitar les sancions es «revisin» per tal que «no existeixin greuges i es sancionin persones o empreses que realment han incomplert les mesures imposades». I la diputada ha posat com a exemple que es va sancionar una mare monoparental que va anar a llençar les escombraries amb la seva filla.