La comarca no sumava cap nova defunció des del 22 de juny

Actualitzada 09/07/2020 a les 14:32

La comarca del Segrià ha sumat 46 nous positius per covid-19 respecte l'últim balanç i acumula 2.694 casos des de l'inici de la pandèmia (341 en residències). A més, s'ha registrat una nova defunció, que s'ha produït en un hospital o centre sociosanitari, i ja són 137 els morts a la comarca, segons les dades aportades pel Departament de Salut. El Segrià no registrava cap mort per covid-19 des del 22 de juny. Pel que fa a la retrospectiva de casos, 18 corresponen al 8 de juliol, 27 al 7 de juliol, i 45 al 6 de juliol. Des que es va decretat el confinament perimetral de la comarca, dissabte passat, s'han registrat un total de 220 nous positius. El pic de casos declarats en un dia es manté en divendres 3 de juliol, amb 134.