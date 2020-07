El Sant Jordi al juliol es farà amb les parades davant les llibreries i cues d'un màxim de 30 persones

Actualitzada 08/07/2020 a les 16:11

El Procicat ha aprovat aquest dimecres el pla d'actuació pel del Dia del Llibre i de la Rosa, ajornat el 23 de juliol per la pandèmia de coronavirus. El document estableix un protocol específic per a la signatura d'autors, una de les activitats que genera més concentracions, que com va avançar l'ACN funcionaran amb cita a les parades i que poden ser també sol·licitades prèviament per ser recollides des del dilluns de la mateixa setmana a les llibreries. Les cues no podran superar les 30 persones. A Barcelona, les parades de llibres s'ubicaran davant la llibreria o en el punt «més proper possible» i es disposarà d'una ubicació comuna en l'espai central del Passeig de Gràcia, que estarà perimetrat per controlar l'afluència.