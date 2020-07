El DOGC estableix les noves mesures en l'ús de la mascareta

No estaran obligats de dur-la aquells que per salut no puguin o mentre es practiqui exercici físic a l'aire lliure

Redacció

Actualitzada 09/07/2020 a les 08:38

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat la resolució on s'estableixen les noves mesures en l'ús de la mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19. La detecció de diversos brots i l'increment de nous casos corresponents a persones asimptomàtiques ha obligat a la Generalitat a reforçar les condicions d'ús de les mesures de protecció.



Per aquest motiu a partir d'avui dijous 9 de juliol és obligatori portar la mascareta a la via pública, als espais a l'aire lliure i a qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic, amb independència del manteniment de la distància física de seguretat. Aquesta obligatorietat l'han de complir totes les persones majors de sis anys. La mesura es pren per evitar el contagi i la propagació de la COVID-19. Tot i això, es mantenen diverses excepcions: En cas de dificultat respiratòria que pugui agreujar-se pel seu ús.

Persones que ho tinguin contraindicat per raó de salut o discapacitat.

Exercici físic esportiu a l'aire lliure.

Quan per la pròpia naturalesa de les activitats l'ús de la mascareta resulti incompatible. El DOGC estableix que correspon als ajuntaments i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit de les seves competències respectives, les funcions de vigilància, inspecció i control sobre l'obligatorietat d'ús de la mascareta. L'incompliment d'aquesta mesura podrà comportar sancions de fins a 100 euros.