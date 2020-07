El Club de Polo de Barcelona tanca per 12 casos positius de coronavirus

El Reial Club de Polo de Barcelona ha suspès els seus casals d'estiu a causa de tres casos positius de coronavirus entre els seus monitors, dos dels quals professors de pàdel. Després de detectar-se tres casos al restaurant es va tancar aquesta instal·lació, i després se n'han detectat sis casos més. Amb 12 casos en total s'ha suspès el casal indefinidament i el restaurant estarà tancat almenys fins diumenge vinent. En total hi ha uns 300 infants inscrits.



Segons ha avançat La Vanguardia i han confirmat a l'ACN fonts de l'entitat, els primers tres casos entre els treballadors del restaurant es van detectar diumenge, i aquell vespre ja es va tancar el servei. Es van fer proves PCR a desenes de treballadors, sis dels quals, cambrers i cuiners, també van donar positiu, així com tres empleats dels casals infantils. Per això també s'han ajornat dos sopars col·lectius previstos i s'ha suspès qualsevol activitat de grup. Només es poden fer esports individuals o sense contacte com tennis, pàdel, hípica, natació o anar al gimnàs.