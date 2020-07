L'ús obligatori de les mascaretes entrarà en vigor aquest dijous a tota Catalunya. Així ho ha avançat el president de la Generalitat, Quim Torra, durant la sessió de control al ple d'aquest dimecres. El Procicat aprovarà la mesura en la reunió d'avui. Torra també ha assegurat que decretarà el confinament domiciliari quan els experts així ho recomanin. De moment no es contempla aquest escenari. El líder del PSC-Units, Miquel Iceta, s'ha mostrat «preocupat» pels brots de covid-19 a Lleida, ha acusat el Govern d'anar «tard» amb la gestió, i ha afirmat que la ciutadania no confia en l'executiu. Torra ha reblat que com pot confiar Iceta en el govern espanyol si encara no ha donat dades de les víctimes a les residències.







De fet, el líder socialista ha recordat a Torra que també ha decidit «d'un dia per l'altre» el confinament perimetral del Segrià, tot i que al seu dia va criticar que la Moncloa decretés l'estat d'alarma també en 24 hores. «Si cal prendre un confinament domiciliari ho farem, però escoltarem sempre els experts», ha argumentat Torra. El president ha defensat la gestió del seu Govern, i ha afirmat que «totes» les enquestes diuen que la Generalitat ha gestionat «millor» l'epidèmia que Espanya. «Ens hem anticipat», ha subratllat Torra.