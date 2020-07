Salut construirà cinc nous equipaments sanitaris que atendran covid-19 a finals d'any

1.300 places per a covid-19

L'activitat més urgent, recuperada al setembre

Així doncs, de cara a una segona onada de la covid-19, el Govern s'ha aprovisionat amb quatre mesos d'estoc de material de protecció, amb 113 milions d'unitats, i també hi haurà disponibles 3.000 respiradors, més dels que es van utilitzar en el màxim pic. A més, es construiran nous espais per atendre pacients de covid-19, que estaran operatius a finals d'any. Seran espais estables, medicalitzables i de llarga durada, que es poden construir de forma ràpida gràcies a les noves tècniques constructives.Aquestes noves unitats de tractament estan ja pressupostades en una primera factura extra per la covid-19 de 2.000 MEUR, però Comella ha parlat de 1.300 milions més. L'escenari ideal, ha dit, és que tot això estigui pressupostat i que s'ampliïn els comptes de la Generalitat.Si l'onada arriba abans, ha remarcat que el creixement dels hospitals es farà primer intramurs. Els llits de crítics no sortiran dels centres hospitalaris. Dels 600 disponibles, 400 es posaran en marxa de manera immediata. En total hi haurà 1.300 places per a covid-19 entre centres públics i privats. Seran els llits convencionals els que poden sortir a pavellons o altres instal·lacions.L'objectiu és mantenir bona part de l'activitat convencional. Per poder fer tota aquesta feina, més que contractacions, perquè no hi ha més professionals disponibles, s'haurà d'optar per la via de les hores extres, que s'hauran de pagar, ha explicat el director del CatSalut.Precisament, Comella ha explicat que al setembre ja s'haurà recuperat l'activitat ajornada que era més urgent. La resta s'haurà de recuperar durant el 2020, el 2021 i potser un tram del 2022.De cara a les properes setmanes, Comella ha indicat que es farà seguiment i es donaran pautes de comportament a 1,8 milions de catalans, els identificats com més vulnerables a la covid-19 per edat o malalties cròniques. «Si som capaços d'identificar bé aquestes persones i tenir unes pautes clares de treball sobre elles pel que fa a aïllament, distància i suport social, podem fer confinaments més selectius», ha argumentat.