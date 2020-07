Salut calcula que falten 70 sanitaris per poder atendre els contagiats al Segrià

Crida a experts en crítics i semicrítics

El Nastasi torna com a Hotel Salut

Més vigilància

Els brots al Segrià pugen a 15

«Preocupació continguda»

Sentís ha reconegut que si augmenten els casos de coronavirus que requereixen hospitalització «tindríem dificultats serioses per atendre'ls a nivell de personal». «El brot ha arribat abans de temps i ens ha agafat a contrapeu», ha dit. Assegura, però, que actualment el sistema sanitari de Lleida no està saturat tot i que puntualitza que podria estar-ho els pròxims dies si no arriba més personal i no es comencen a derivar pacients a d'altres hospitals.En aquest sentit ha anunciat que espera que els trasllats es puguin començar a fer en 24 hores a altres centres sanitaris catalans de Barcelona, Reus, Tarragona o Igualada, entre d'altres perquè els llits per pacients covid destinats en tres clíniques privades de Lleida estan plens. Actualment entre les tres clíniques (Vithas, Perpetuo Socorro i Aliança) i els dos hospitals lleidatans hi a 69 hospitalitzats, 9 dels quals estan a les UCI de l'Arnau de Vilanova i el Santa Maria de Lleida.Sentís ha recordat que diumenge a l'Arnau es va obrir la segona planta de coronavirus, que està al 50% d'ocupació i que està previst obrir una tercera planta si fos necessari. En total, ha dit, la capacitat de llits a l'Arnau és de 75 llits. «Però per nombre de professionals només es podria atendre la primera i la segona planta», ha dit.Sentís ha celebrat que 260 professionals sanitaris s'hagin ofert per treballar a Lleida i fer front a la pandèmia. Molts d'ells, però, són estudiants que acaben d'acabar la carrera. Per això demana ara més experts en crítics i semicrítics per poder fer front als casos més complicats.L'Hotel Nastasi tornarà en les pròximes hores a funcionar com a Hotel Salut, com ja va fer a l'abril i el maig, com a drenatge de l'Hospital Santa Maria i Arnau. L'objectiu, ha explicat Sentís, és que els pacients puguin acabar allà la seva hospitalització, abans d'anar cap a casa.El Nastasi deixarà doncs de funcionar com a establiment per acollir casos sospitosos o positius que no necessiten hospitalització. És per això que Salut ha fet una crida a que altres establiments es posin a disposició per poder fer aïllament de pacients.La gerent de les regions sanitàries de Lleida i l'Alt Pirineu i Aran, Divina Farreny, ha explicat que s'han sumat 15 persones a les 9 que ja treballaven en l'equip de vigilància epidemiològica. «La clau és controlar els contactes», ha dit, i per aquest motiu, Farreny ha explicat que des d'aquest mateix dimecres s'activa un sistema perquè es pugui registrar les persones sospitoses fins que es tingui el resultat de la prova.Tot i això, Farreny ha reconegut que el seguiment dels contactes es fa via telefònica i que a vegades existeix una barrera idiomàtica. També hi ha qui no fan l'aïllament, ha lamentat, però «tenim llibertats individuals i no podem estar perseguint 200.000 persones», ha afegit. És per això que Farreny ha tornat a fer una crida a la responsabilitat personal. A més de la mascareta, distància i rentat de mans, recorda la importància que els casos sospitosos i positius compleixin amb l'aïllament domiciliari. «El col·lectiu que ho ha entès millor és la gent gran i hauríem d'aprendre d'ells i seguir el seu exemple», ha dit.Als 14 brots ja registrats a la comarca del Segrià (10 empreses fructícoles, 2 residències, 1 alberg i un bloc de pisos de Lleida), se suma un altre en una empresa hortofructícola i per tant en aquest sector ja en són 11. Actualment no es tenen dades concretes perquè s'està estudiant el cas, ha dit Farreny.Sentís ha dit que la preocupació és «continguda» perquè «tenim plena confiança en la robustesa del sistema sanitari». La idea, però, és «que no arribem a tensionar els hospitals»; ha afegit. El gerent territorial de l'ICS a Lleida ha explicat que «el que està passant avui és conseqüència del que ha passat fa 10-12 dies, quan va coincidir per exemple l'aixecament de l'estat d'alarma amb Sant Joan». «El que es va fer llavors repercuteix ara al sistema de Salut», ha dit.En aquest sentit ha reconegut que «és una possibilitat» que el brot de Lleida es pugui repetir en d'altres territoris catalans en què també va coincidir la revetlla de Sant Joan amb l'aixecament de l'estat d'alarma.