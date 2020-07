Salut aplicarà un criteri de «sentit comú» i matisa que no caldrà dur la mascareta a la platja

08/07/2020 a les 20:49

Salut aplicarà un criteri de «sentit comú» en l'obligatorietat de dur mascareta a la platja. El director de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, Xavier Llebaria, ha explicat que interpretaran les excepcionalitats en l'ús de piscines o platges amb un criteri «de sentit comú», per això ha matisat que «evidentment» no cal portar-la per banyar-se o prendre el sol. A més, ha afegit que la situació fa pensar que «no hi hauria cap risc en allò que un fa normalment a la platja, que és banyar-se i prendre el sol».Per contra, sí que tindria sentit portar-la a l'entrada a la platja o si es fa un passeig, ha afegit. Segons ha dit Llebaria, ja s'està treballant en un document de preguntes freqüents que aclareixi els dubtes respecte la normativa.