La nova obligatorietat de portar mascareta manté les sancions de 100 euros

La norma general, segons Vergés, és que tothom «surti de casa amb la mascareta posada» i, quan l'activitat ho faci «incompatible», les persones se la poden treure. És el cas, per exemple, de les activitats en casals d'estiu per a nens, els alumnes que s'examinin de la selectivitat mentre estan asseguts, o per fer esport.Quant a la platja, ha destacat la importància d'arribar-hi amb la mascareta però no ha concretat si s'ha de dur o no a la sorra i s'ha remès al 'FAQS' que publicarà Protecció Civil.Les sancions per l'incompliment de la mesura es regularan per la Llei de Salut Pública, malgrat que la consellera de Salut ha assegurat que la voluntat «no és la sanció» sinó que la ciutadania «sigui conscient de la seva importància».