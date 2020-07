L'alcalde de Lleida assegura que hi ha contagiats que es neguen a confinar-se

Actualitzada 08/07/2020 a les 12:09

«Avui no està sobre la taula el tancament domiciliari després de la selectivitat»

«Mesures de compensació» per mitigar l'impacte econòmic

L'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, ha assegurat que hi ha alguns casos de persones que tenen la covid-19 o símptomes que es neguen a fer el confinament i la quarantena. En aquest sentit, ha lamentat que amb el marc jurídic actual cap cos policial «pugui retenir» aquestes persones, i per això ha reclamat als departaments de Salut i Interior que busquin algun «mecanisme jurídic» per tapar aquesta «via d'aigua» del sistema. Després de constituir el Procicat del Segrià que ha de fer seguiment de la situació de brots de coronavirus a la comarca, el delegat del Govern, Ramon Farré, ha negat que a dia d'avui estigui damunt de la taula un «aïllament domiciliari» de la població a partir de divendres, una vegada hagi acabat la selectivitat.Pueyo ha posat de manifest que malgrat la tasca que fan els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana i la mediació dels treballadors socials i voluntaris de la Creu Roja, hi ha persones amb símptomes o covid-19 que «desapareixen» i es neguen a fer el confinament i la quarantena. En aquest sentit, ha lamentat que el marc jurídic actual, cap cos policial pot «retenir» aquestes persones i per això ha demanat a Salut i Interior que busquin algun «mecanisme jurídic» per permetre tapar aquesta «petita-mitjana via d'aigua» del sistema.L'alcalde ha matisat que no es tracta d'una «cascada de casos», ja que en el 90% de les intervencions policials quan algú no volia ser derivat a un centre per fer el confinament, «la gent ho acaba entenent». Això no obstant, ha afegit que «sempre hi ha algun cas» i ha reclamat ser «rigorosos i curosos» perquè l'esforç del confinament no pugui «patir fugues». Així mateix, Pueyo ha destacat que es tracta de «drets democràtics» de les persones, ja que ningú pot determinar el confinament d'una persona en algun lloc i per això ha apostat per l'ordenament jurídic com a millor eina, ja que hi ha una gran majoria de la població que està fent un esforç de control i la ciutadania demana a les administracions que «es prenguin totes les mesures per gestionar la crisi».Actualment hi ha 129 persones amb el virus o símptomes que no poden fer el confinament i la quarantena al seu domicili perquè dormen al carrer o no tenen les condicions òptimes que estan aïllades als diferents dispositius establerts per aquesta funció: l'Hotel Rambla, l'Hotel Nastasi i la casa de colònies la Manreana. El delegat del Govern a Lleida, Ramon Farré, ha destacat la necessitat que hi hagi places suficients perquè aquest aïllament es pugui produir. Per això, en el marc del Procicat, s'ha demanat als ajuntaments del Baix Segre de treballar per «ampliar i posar en ús» els espais que es van planificar a l'inici de la campanya agrària per aquesta finalitat. Farré ha fet una crida i ha dit als alcaldes que aquests equipaments són necessaris i «no val a mirar al poble de la vora per veure què fan o no».Farré també ha posat de manifest que a dia d'avui, malgrat els rumors que corren, no hi ha damunt de la taula «cap pretensió» que el proper divendres es faci un aïllament domiciliari de la població, una vegada finalitzi la selectivitat. En aquest sentit, ha considerat que apuntar el que podria passar seria una especulació, però si que ha volgut recordar que tampoc estava damunt de la taula fa 15 dies el tancament perimetral del Segrià i dissabte es va haver de fer.Farré també ha assegurat que de moment tampoc s'està plantejant tancar cap empresa fructícola del territori on han aparegut brots de coronavirus. El delegat del Govern ha reconegut que el tancament perimetral provoca conseqüències «indesitjables» a la ciutadania, sobretot a l'hora d'accedir a Lleida, i ho ha lamentat i demanat disculpes. Això no obstant, ha volgut posar èmfasi en la necessitat de fer aquest tancament i ha deixat a mans dels mossos la decisió de com s'ha de portar a terme perquè sigui el més efectiu possible.Miquel Pueyo ha manifestat la preocupació per l'impacte econòmic que està provocant el tancament perimetral sobre la indústria, el comerç, i els serveis del Segrià i la ciutat de Lleida. És per això, que tal i com es va fer en el confinament de la Conca d'Òdena, tot i ser més dur, que Pueyo ha dit que demanarà als departaments corresponents, que comencin a analitzar «mesures de compensació, estímul i suport», ja que la comarca comença a estar «força fatigada».El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, també ha posat de manifest la seva preocupació per aquest impacte econòmic que provoca la situació al conjunt del territori, i s'ha sumat a demanar un pla de suport perquè «portem moltes setmanes de confinament i en un moment que es tornava a obrir» s'ha tornat a tancar.