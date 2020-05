Les platges de Barcelona reobriran a partir de divendres per fer-hi esport individual

Es podrà córrer o nedar però no s'hi podran fer passejades ni estades i no hi haurà serveis de socorrisme

Actualitzada 07/05/2020 a les 12:56

Les platges de Barcelona reobriran a partir d'aquest divendres per ampliar els espais de la ciutat on es pot practicar esport durant la franja de 6 a 10 hores del matí. Concretament s'hi podran practicar esports individuals, com ara córrer o nedar, tot i que no hi haurà operatius serveis de socorrisme. A més, de 20 a 23 hores quedaran reservades per aquells esportistes federats.Així ho ha anunciat aquest dijous el regidor d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia, que ha explicat també que s'ha reprès el servei de neteja de les platges. Badia ha remarcat que no s'hi podran fer «passejades, ni estades ni pícnics» i ha dit que a les 9 platges de la ciutat hi haurà un dispositiu de la Guàrdia Urbana i dos punts d'accés. Els usuaris no podran accedir amb el cotxe.