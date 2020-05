Junqueras creu que Torra ha de convocar eleccions abans que la justícia activi el rellotge

«És evident que el PSOE ha de decidir si es llança als braços de Cs o si vol mantenir les majories de la investidura. Està clar que està en les seves mans, però no pot continuar com fins ara. No es pot seguir imposant les decisions per por a Vox», ha afirmat Junqueras en l'entrevista.El líder d'ERC critica la gestió del govern espanyol de la crisi pel coronavirus i hi veu un «nacionalisme desfermat». En aquest context, considera que la recentralització de competències ha estat un «error» i una «oportunitat perduda» per l'Estat.Pel que fa a la legislatura espanyola, el líder d'ERC recorda a Sánchez que els republicans només tenen un acord amb el PSOE d'investidura per a una taula de negociació i, per tant, que si aquesta no reprèn el diàleg, «s'acaba la legislatura».En relació a les eleccions a Catalunya, defensa que ha de ser Torra qui les convoqui abans que el Tribunal Suprem emeti una sentència ferma sobre la seva possible inhabilitació. Segons Junqueras, la data dels comicis ha de ser consensuada amb ERC perquè és «el més lògic i responsable».També reconeix diferències amb JxCat i es refereix a la darrera picabaralla entre el vicepresident del Parlament, Josep Costa (JxCat), i el president del Parlament, el republicà Roger Torrent. Segons Junqueras, es va produir un silenci massa llarg davant les crítiques de Costa a Torrent.Junqueras diu que en els últims mesos no ha parlat amb Carles Puigdemont i argumenta que des de la presó és molt difícil la comunicació amb l'exterior.