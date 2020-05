Desarticulada una organització dedicada a l'explotació sexual de dones asiàtiques

12 víctimes potencials

A partir d'aquesta denúncia es van fer diverses inspeccions en diversos immobles de la capital catalana, on ciutadanes xineses exercien la prostitució, i es va trobar un nexe d'unió de que estarien controlades per una mateixa trama criminal. Cinc dels locals es troben a l'Eixample i Sant Marí, així com a Sant Celoni.A mitjans del 2019 va entrar en joc un testimoni protegit que va relatar com va ser traslladada a l'Estat espanyol, sent enganyada amb una falsa promesa de treball, per a finalment veure's forçada a exercir la prostitució en un local del barri de Sant Martí.La investigació s'ha portat a terme en diferents fases i ha estat coordinada pel titular del Jujtat d'Instrucció número 21 de Barcelona i la Fiscalia Especialitzada en estrangeria. Recentment s'ha aixecat el secret de sumari.Les víctimes són principalment ciutadanes xineses que eren introduïdes a l'Estat a través de màfies amb les que adquireixen un deute econòmic i es veien abocades a exercir la prostitució en condicions «infrahumanes» per pagar-lo. Les dones eren captades en zones humils d'Àsia i un cop a Espanya, els responsables de l'organització criminal, els treien la documentació per a imposar unes «estrictes condicions laborals». Moltes de les dones no tenien permís de residència i treball, cosa que les abocava a acceptar les condicions que els imposaven els líders de la trama, que també són d'origen asiàtic.A més, eren rotades entre els diferents immobles i moltes vegades no sabien on es trobaven pel poc contacte que tenien amb l'exterior. Les dones havien d'estar disponibles a qualsevol hora del dia durant tots els dies de l'any.La policia espanyola ha fet un total de sis registres en cinc locals de Barcelona i un altre a Sant Celoni, en els que van ser identificats 12 potencials víctimes. L'operació va acabar amb la detenció dels sis integrants del grup criminal, tots ells de nacionalitat xinesa i d'entre 40 i 47 anys. Se'ls acusa de presumptes delictes de pertinença a organització criminal, prostitució coactiva, contra els drets dels ciutadans estrangers i contra els drets dels treballadors. Els dos màxims responsables han ingressat a presó provisional.Als registres es van intervenir gairebé 30.000 euros en efectiu, així com nombrosa documentació relacionada amb els il·lícits investigats.