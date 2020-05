Buch rebutja individualitzar el desconfinament per municipis

El conseller creu que el govern espanyol ha d'aprovar la proposta catalana perquè segueix els criteris imposats

Actualitzada 07/05/2020 a les 10:10

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha rebutjat individualitzar el desconfinament per municipis. «Cada municipi no té un sistema propi de salut pública, té un hospital de referència. Hem de mirar les dades sempre en conjunt, no les podem mirar per municipi», ha dit a Ràdio 4 després que pobles petits hagin demanat poder passar a la fase 1 encara que la seva regió no ho faci. Buch ha insistit que si s'obre molt la situació per a un municipi i no per a un altre pot haver risc de contagi. Ha afegit que la divisió per regions ja suposa una unitat més petita, tot i que sempre hi ha diferències. El conseller creu que el govern espanyol ha d'aprovar la proposta catalana sobre el pas a la fase 1 perquè «segueix els criteris que han imposat».