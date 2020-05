Primer dia per demanar cita prèvia per fer la declaració de la renda

L'Agència Tributària ajuda a partir d'avui a realitzar el tràmit per via telefònica

Actualitzada 05/05/2020 a les 16:53

L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) es posa a disposició de la ciutadania per ajudar tots els contribuents que ho sol·licitin a confeccionar la seva declaració de l’IRPF, corresponent a l’exercici 2019.



Aquesta vegada, però, i a causa de l’emergència sanitària provocada per la Covid-19, ho farà via telefònica. Així, podrà continuar acompanyant els contribuents amb el compliment de les seves obligacions tributàries, i respectarà, alhora, les normes de confinament decretades pel Govern per intentar aturar l’expansió del coronavirus entre la població.

Per fer-ho, l’Agència es posarà en contacte, mitjançant un servei d’atenció telefònica i gratuïta, amb les persones que necessitin rebre assistència personalitzada.



A partir d’avui, 5 de maig, i fins al proper 29 de juny, es pot sol·licitar aquest servei a través del telèfon 901 22 33 44, gestionat per l’Agencia Estatal d'Administració Tributària (AEAT). Un equip de professionals de l’ATC trucarà les persones que ho hagin sol·licitat i els oferirà tot l’assessorament que necessitin.