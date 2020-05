Barcelona no entrarà en la fase 1 de la desescalada el dilluns

Augmentar la capacitat de fer proves

Vergés ha afirmat que el risc de rebrot és «més alt» en zones com l'àrea metropolitana de Barcelona i per això estan estudiant la proposta que faran aquest dimecres a Sanitat. De fet, ha afirmat que ni Barcelona ni les àrees Metropolitana nord ni Metropolitana sud «estan a la zona verda». Per això, ho analitzaran tot en conjunt, no només les dades sanitàries sinó també de mobilitat i de control de casos, amb «molta prudència».Si finalment Barcelona no entra en la fase 1 dilluns, la consellera ha indicat que sí que s'hi podrà entrar per anar a treballar «com ja passa ara».La consellera ha explicat que també s'ha de tenir en compte la capacitat de fer proves finsa les 13.000 diàries i seguir la traçabilitat dels casos. En aquest context, el programa Orfeu preveu augmentar la capacitat de proves per «alliberar» col·lectius, com per exemple el de les residències o dels cossos policials, i que se'n pugui fer més de de l'atenció primària.Ha afegit però que «no és prioritat» reobrir alguns dels Centres d'Atenció Primària o consultoris locals que es van tancar a l'inici de la crisi sanitària sinó com a primer pas sinó primer decidir què fer i després quins centres cal reobrir. La consellera ha dit però que la idea és que els ciutadans puguin anar als CAP a fer-se la prova «però amb cites prèvies i de forma ordenada».Sobre el retard en la posada en marxa del programa Orfeu, ha indicat que quan es va anunciar era perquè es posaven en marxa els tràmits però que les proves van començar aquest dilluns i que ara s'incrementarà el nombre de proves.D'altra banda, ha explicat que el sistema de salut català té 545 Unitats de Cures Intensives (UCI) per a covid-19 i unes 250 per a no covid, el que implica un 130% de la capacitat habitual del sistema. L'objectiu és mantenir aquesta capacitat en les properes setmanes, tot i que no tots els llits estiguin plens i preveure què fer en cas de rebrot.Sobre les crítiques de les residències per la tardança en atendre-les i dotar-les de material, Vergés ha afirmat que van haver-hi entre dos i tres setmanes «amb pujades a tot arreu» i quan es va viure una situació d'emergència «molt clara». Ha defensat però que es va reorgatnizar tota l'activitat per poder arribar a tot allà on era necessari.Sobre la gestió que ha fet l'Organització Mundial de la Salut (OMS) de la pandèmia, ha considerat que ha tingut una posició «molt prudent» i ha afirmat que «hauria ajudat més una visió més escalada del que estava passant a Wuhan». Ha afegit que països com Alemanya «no han fet més proves» que Catalunya, tot i que sí ha reconegut que han sabut controlar més aviat i millor els brots.Per últim, ha esperat poder dotar de més recursos el sistema sanitari i tenir uns sistemes de vigilància epidemiològica més potents amb els aprenentatges adquirits durant la crisi del coronavirus.