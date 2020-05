El PSC de Lleida proposa tancar carrers perquè restaurants i bars puguin eixamplar activitat

El PSC de Lleida ha proposat que es puguin tancar carrers perquè restaurants, bars i cafeteries puguin eixamplar la seva activitat i mantenir els llocs de treball. Es tracta d'una proposta que busca «optimitzar l'espai públic», sempre respectant el descans veïnal, i que afavoreixi la posada en marxa del sector de l'hostaleria mentre s'assoleix la «nova normalitat. Els socialistes aposten perquè en aquest Primer de Maig confinat «la lluita laboral» passi per la protecció de l'ocupació, a mesura que avança el desconfinament. El portaveu de la formació, Jaume Sellés, ha explicat que els llocs de treball han de ser «segurs» i ha afegit que presentarà un document de mesures on s'abordaran aquesta i altres qüestions.

El PSC proposa que es pugui optimitzar l'espai públic, analitzant per zones quines possibilitats hi ha per tal que bars, restaurants i cafeteries puguin dur a terme la seva activitat en terrasses en les properes fases del desconfinament, i també un cop s'hagi recuperat la «nova normalitat». En aquest sentit, Sellés ha apuntat la possibilitat de «tancar alguns carrers de la ciutat» a partir d'una hora concreta del dia, per tal d'eixamplar l'activitat d'aquests locals de restauració, respectant sempre el descans del veïnat i l'entorn. Sellés ha afegit també que cal pensar en «alleugerir fiscalment» el sector de l'hostaleria per tal que pugui reprendre l'activitat.Sellés ha recordat novament que el PSC ha ofert un Pacte de Ciutat al govern de la Paeria basat en la «presa de decisions avui per tal d'obtenir respostes el més immediates possible» per pal·liar les dificultats que tenen els ciutadans a causa d'aquesta crisi. Sellés ho va recordar al Ple de dijous, on l'alcalde Pueyo va emplaçar a la ciutadania i els partits a celebrar un Congrés de Ciutat al juny. Els socialistes ho consideren una bona idea però no per aquest moment sinó per més endavant, quan s'hagi resolt la crisi.