El 8,6% dels catalans han tingut símptomes del coronavirus i un 19% en té dubtes

Dels catalans que han tingut la malaltia de la covid-19, el 87,1% ha fet o està fent el tractament aïllat a casa seva, un 3% l'ha seguit des d'una planta d'hospital, l'1'1% a l'UCI d'un hospital i l'1,9% en un hospital de campanya. L'enquesta del CEO s'ha fet a 14.715 persones de l'11 al 15 d'abril.El 95% dels catalans estan molt o bastant preocupats per la propagació de la malaltia tot i que creuen que suposa una amenaça més gran per a l'economia de Catalunya que per a la salut de la població catalana.Pel que fa a la probabilitat que perceben els catalans que no han tingut la malaltia de contraure la covid-19, un 15,5% creu que és força alta o molt alta i un 39,4% la veu força baixa o molt baixa. De totes maneres, el 38,6% considera que té una confiança força alta que es recuperaria bé del virus.Els catalans tenen una confiança de 7 sobre 10 en els hospitals per cobrir les necessitats de les persones greument malaltes durant la pandèmia, en canvi, la confiança cau en picat quan es tracta de les residències de gent gran. Només generen una confiança de 3 sobre 10.Pel que fa a la percepció del futur hi ha divisió d'opinions, un 48,5% creu que estarà bé mentre que un 46,4% pateix pel seu futur.En relació a la situació laboral de les persones que treballaven quan va començar la pandèmia, un 50,7% fa teletreball; un 15% està afectat per un ERTO; un altre 3,1% l'han acomiadat i un 0,4% està afectat per un ERO.De fet, del total de persones enquestades, un 44% assegura que algú del seu entorn familiar més immediat s'ha quedat sense feina per un ERTO.