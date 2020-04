Trilla avisa que la sortida dels nens es pot tirar enrere si hi ha repunt de casos

Coordinació entre Estat i autonomies

«Si hi ha molt d'embolic s'haurà d'intentar organitzar millor. I si hi ha tant d'embolic que les coses no van bé, pas enrere i tornem a la situació que toca». Així s'ha expressat Trilla sobre la sortida dels nens al carrer després que el diumenge deixés algunes imatges d'incompliment de les mesures.Ha reconegut que quan surtin al carrer persones grans i esportistes encara no se sabrà quin impacte ha tingut la sortida dels nens. «Potser un període de dues setmanes fos una cosa més raonable per tenir més dades i veure l'impacte relatiu de les mesures, però és el que hi ha», ha assenyalat.Trilla ha demanat responsabilitat individual, familiar i col·lectiva, i ha afegit que també hi ha determinades mesures que poden ajudar, com la presència de més Guàrdia Urbana i Mossos, o que es tanquin de forma clara alguns espais que faciliten que la gent s'ajunti.Pel que fa a la combinació d'infants sortint, gent gran i esportistes, Trilla ha insistit que si es manté la distància no hi ha cap problema, i el risc de contagi és baix. «El problema és que la gent, sigui qui sigui, s'ajunti i d'alguna manera pugui haver contacte entre diferents nuclis familiars», ha reiterat.Trilla ha opinat que seria molt important que comunitats autònomes i Estat anessin coordinades a l'hora de plantejar mesures, amb instruccions clares. Les territorials, ha dit, «han de ser d'acord amb el marc general, perquè no queda altra, però si hi hagués bona voluntat es poden ajustar i els missatges que siguin clars».