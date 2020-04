Catalunya té el 63% llits d'UCI ocupats per malalts de coronavirus

Hi ha 778 malalts greus per coronavirus i uns altres 249 llits estan ocupats per malalts d'altres patologies

Actualitzada 27/04/2020 a les 15:46

Els hospitals catalans tenen 778 llits d'Unitats de Cures Intensives (UCI) ocupats per malalts de covid-19, la qual cosa suposa el 63% de la seva capacitat total actual, segons les dades facilitades avui dilluns per la consellera de Salut, Alba Vergés, en roda de premsa.Preguntada pel fet que el Ministeri de Sanitat hagi informat que dels 174 ingressos en les UCI de tota Espanya en les últimes 24 hores, 141 corresponen a Catalunya, la consellera ha respost: «Ho hauré de repassar». «Les dades de què disposem diuen que s'han anat reduint» i ha precisat que, a part dels 778 malalts greus de coronavirus altres 249 persones que no tenen aquesta malaltia ocupen llits de crítics per altres patologies.La consellera ha argumentat que «estem amb una ocupació de més de mil llits de crítics, quan la capacitat actual és de 1.627» i el descens previst de malalts per COVID-19 «serà molt lent», ha vaticinat Vergés.La consellera s'ha mostrat crítica, d'altra banda, amb el resultat de la sortida dels nens al carrer ahir, diumenge, i ha considerat que és «molt preocupant» que el Govern s'ocupi d'anunciar «quan sortir» i que «és igual o més important el qui, on i com fer-ho, que genera més complexitat».Al seu judici, és necessari treballar conjuntament amb els agents socials i econòmics, de quina manera i qui es pot desconfinar, i també la implicació dels municipis i fins i tot els barris per a dur a terme un desconfinament amb èxit. «Vigilem els missatges i treballem el com» es procedeix al desconfinament, ha considerat.També ha anunciat que avui s'han iniciat a Catalunya les trucades telefòniques per a contactar amb les 4.309 unitats familiars en les quals es farà l'estudi de seroprevalença impulsat per l'Institut de Salut Carles III en tota Espanya. Un total de 146 equips d'atenció primària duran a terme aquest estudi a Catalunya, en tres ones de proves i enquesta que es preveu finalitzin el dia 21 de juny.